Президент Південної Кореї: Трамп має отримати Нобелівську премію миру

Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.

Про це південнокорейський президент оголосив у понеділок, повідомляє Reuters.

"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир", - заявив Мун.

Президент Південної Кореї та лідер КНДР в п'ятницю на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.

27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.