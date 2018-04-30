Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Південної Кореї: Трамп має отримати Нобелівську премію миру

Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.
Президент Південної Кореї: Трамп має отримати Нобелівську премію миру Мун Чже Ін: Фото: EPA/UPG

Про це південнокорейський президент оголосив у понеділок, повідомляє Reuters.

"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир", - заявив Мун.

Президент Південної Кореї та лідер КНДР в п'ятницю на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.

27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2018 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.