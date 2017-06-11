Президент подасть законопроект про Антикорупційний суд через два тижні, - Луценко
За словами Луценко, президент закликає всі зацікавлені комітети та фракції створити робочу групу, бо без неї неможливо буде знайти консенсус у сесійній залі.
"Президент пропонує створити робочу групу для напрацювання основних положень законопроекту про антикорупційний суд", - повідомила представниця президента у парламенті Ірина Луценко, інформує Громадське.
Вона також повідомила, що у разі якщо така група не буде створена він готовий за два тижні внести до парламенту свій варіант цього законопроекту.
Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.
Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".
Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.
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