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Президент подасть законопроект про Антикорупційний суд через два тижні, - Луценко

Порошенко закликає всі зацікавлені комітети та фракції створити робочу групу
Президент Петро Порошенко через два тижні може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.
Президент подасть законопроект про Антикорупційний суд через два тижні, - Луценко Фото: adm.te.court.gov.ua

За словами Луценко, президент закликає всі зацікавлені комітети та фракції створити робочу групу, бо без неї неможливо буде знайти консенсус у сесійній залі.

"Президент пропонує створити робочу групу для напрацювання основних положень законопроекту про антикорупційний суд", - повідомила представниця президента у парламенті Ірина Луценко, інформує Громадське.

Вона також повідомила, що у разі якщо така група не буде створена він готовий за два тижні внести до парламенту свій варіант цього законопроекту.

Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.

Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.

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06 11 2017 13:22
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