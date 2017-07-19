Президент Польщі не підписав закон про судову реформу

Дуда заявив, що не підпише закон у тому вигляді, в якому він є зараз і хоче відправити його на доопрацювання

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився підписувати затверджений польським парламентом закон про судову реформу.

Дуда заявив, що не підпише закон у тому вигляді, в якому він є зараз і хоче відправити його на доопрацювання.

Зазначається, що таке рішення несподіване, оскільки президент зазвичай підтримував політику правлячої партії Право і справедливість. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дуда вважає, що спочатку потрібно підвищити необхідне в парламенті для затвердження членів ради Національного судового кількості голосів до трьох п'ятих.

Нагадаємо, Сенат Польщі слідом за Сеймом проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів.

Згідно з ними, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

16 липня поліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи. Тоді кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав".