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Президент Польщі проти будь-якого перезавантаження у стосунках з Росією

Разом з тим, за словами Дуди, збереження діалогу з Росією потрібне.
Польща підтримує збереження санкцій проти Росії і проти перезавантаження у стосунках з нею.
Президент Польщі проти будь-якого перезавантаження у стосунках з Росією Анджей Дуда. Фото: Jan Graczyński /East News

"Ми будемо протистояти будь-яким діям, які мають на меті призвести до якогось перезавантаження в стосунках з Росією" - заявив президент Польщі Анджей Дуда після розмови з президентом Латвії у Ризі, повідомляє агентство PAP.

Разом з тим, за словами Дуди, збереження діалогу з Росією потрібне.

"Ми абсолютно не є прихильниками того, щоб ізолювати Росію, ми не виступаємо за те, щоб її закрити" - зазначив він.

У той же час президент підкреслив, що "з очевидних причин", серед яких окупація української території та агресивна поведінка, Польща не підтримує підвищення рівня діалогу з Москвою.

"Передусім Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити в серйозні переговори про встановлення миру та про заспокоєння ситуації, бо, на жаль, сьогодні вона агресор - і це факт", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, Україна та Польща  підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща.

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27 06 2018 15:45
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