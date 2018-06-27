Президент Польщі проти будь-якого перезавантаження у стосунках з Росією
"Ми будемо протистояти будь-яким діям, які мають на меті призвести до якогось перезавантаження в стосунках з Росією" - заявив президент Польщі Анджей Дуда після розмови з президентом Латвії у Ризі, повідомляє агентство PAP.
Разом з тим, за словами Дуди, збереження діалогу з Росією потрібне.
"Ми абсолютно не є прихильниками того, щоб ізолювати Росію, ми не виступаємо за те, щоб її закрити" - зазначив він.
У той же час президент підкреслив, що "з очевидних причин", серед яких окупація української території та агресивна поведінка, Польща не підтримує підвищення рівня діалогу з Москвою.
"Передусім Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити в серйозні переговори про встановлення миру та про заспокоєння ситуації, бо, на жаль, сьогодні вона агресор - і це факт", - наголосив Дуда.
Нагадаємо, Україна та Польща підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща.
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