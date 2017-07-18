Президент Польщі пригрозив не підписати суперечливий закон про судоустрій

За його словами, поляки не задоволені функціонуванням судової системи в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда висунув умову, за якою він готовий підписати суперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.

Про це повідомляє Gazeta Wyborza.

"Я не підпишу закон про Верховний суд, якщо для підписання мені на стіл не ляже і запропонований мною закон" - сказав Дуда, який вніс власний законопроект про Національну судову раду.

За його словами, поляки не задоволені функціонуванням судової системи в Польщі.

"Я згоден, що необхідна реформа. В тому числі і Верховного суду. Але до цього слід підходити з розумом. Я передав сьогодні маршалкові сейму власний проект закону про національну судову раду" - заявив Дуда.

Він пропонує, щоб членів Національної судової ради обирав парламент більшістю у 3/5 голосів. На його думку, цієї більшості достатньо для того, щоб рішення про слад судового органу приймалося не однією парламентською групою.

На заяву президента Польщі вже відреагували в опозиції.

"Як бачимо, тиск має сенс. Однак не будемо хвалити день до заходу сонця" - сказав лідер партії "Новочесна" Ришард Петру.

Нагадаємо, Сенат Польщі слідом за Сеймом проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів.

Згідно з ними, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

16 липня поліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи. Тоді кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав".