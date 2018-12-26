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Президент пообіцяв зробити все можливе для повернення українських моряків

"Україна сьогодні з вами, хлопці"
Президент Петро Порошенко пообіцяв зробити все можливе для повернення українських моряків, які були взяті в полон Російською Федерацією 25 листопада.
Президент пообіцяв зробити все можливе для повернення українських моряків Фото: соцмережі

Про це він сказав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Ще не вдалося повернути додому 24 моряків Військово-морських сил України. Але я хочу передати слова підтримки президента і верховного головнокомандуючого, членів РНБО і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці", - заявив Порошенко.

"Дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони військовополонені згідно з Женевською конвенцією і Росія не має юрисдикції для розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати. Ми зробимо все можливе, щоб ви якомога швидше опинилися в Україні", - додав президент.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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26 12 2018 14:53
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