Президент пообіцяв зробити все можливе для повернення українських моряків
Про це він сказав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
"Ще не вдалося повернути додому 24 моряків Військово-морських сил України. Але я хочу передати слова підтримки президента і верховного головнокомандуючого, членів РНБО і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці", - заявив Порошенко.
"Дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони військовополонені згідно з Женевською конвенцією і Росія не має юрисдикції для розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати. Ми зробимо все можливе, щоб ви якомога швидше опинилися в Україні", - додав президент.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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