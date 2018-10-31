Президент Порошенко констатував зростання кількості українських емігрантів

У 2017 році з-за кордону не повернулися понад 200 тисяч українців

Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2018 році кількість українців, які виїхали за кордон, зросла на 10-15%.

Про це він сказав у середу, 31 жовтня, під час зустрічі із представниками бізнесу, повідомляє "РБК-Україна".

За словами президента, згідно зі статистикою 2017 року, різниця між кількістю людей, які виїхали і які повернулися, складає трохи більше 200 тис.

"Тому цифри, якими лякали нас, що у нас мільйон, два-три на рік – це неправда. Тенденція зростає, так, у 2018 році на 10-15% виїжджає більше. Але в нас є час, щоби забезпечити нормальні умови для української робочої сили", – заявив Порошенко.

У цьому контексті він також наголосив на важливості підняття рівня зарплат в Україні.

"Ринок праці має бути конкурентноздатними не з середньою Азією, а з Європейським союзом", – заявив президент.

Нагадаємо, за словами глави МЗС Павла Клімкіна, щороку з України за кордон виїжджають близько мільйона громадян.

Торік українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС.

У 2018 році дочки президента Петра Порошенка Олександра та Євгенія поїхали вчитися до Лондона.