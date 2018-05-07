Президент Порошенко підписав закон про національну безпеку

За словами президента, цим законом Україна твердо підкреслює курс на інтеграцію в ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України, який визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки та оборони, а також визначає серед фундаментальних національних інтересів здобуття членства в ЄС і НАТО.

"Це важлива віха для реформування всієї країни, в першу чергу сектора оборони і безпеки. Головне – цим Законом ми твердо підкреслюємо курс України на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Ми підтверджуємо, що наша держава, український народ чітко визначився із своїм майбутнім – це майбутнє в родині народів вільного світу", – заявив Петро Порошенко.

"Я, як Президент і Верховний Головнокомандувач, беру на себе повну відповідальність за розробку, прийняття, підписання і за імплементацію зазначеного Закону. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день ці позиції будуть надзвичайно позитивні і для укріплення обороноздатності нашої держави, і для того, щоб і надалі зростала довіра між Україною і нашими стратегічними партнерами", – зазначив він.

Президент зауважив, що на сьогодні запланована його телефонна розмова з керівництвом США, міністром оброни Сполучених Штатів. Він також додав, що Україна вже зараз очікує на додаткову оборонну, фінансову допомогу з боку США.



Фото: president.gov.ua

Як розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко, місія надіслала Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу та всім 29 членам альянсу лист про підписання президентом закону.

Нагадаємо, голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що НАТО поки не готове запросити Україну до Програми особливих можливостей (Enhance Opportunity Program).