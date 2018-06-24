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Президент Порошенко подякував політв'язню Балуху за лист

Глава держави подякував "нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність"
Президент Петро Порошенко подякував політв'язню Володимиру Балуху за його лист та за мужність.
Президент Порошенко подякував політв Фото: ukrinform.ua

24 червня у відповідь на лист Балуха глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, що іхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках – попри заборони та під загрозою жорстокого покарання".

"Дякую нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність. Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які знаходяться в РФ, тимчасово окупованих Донбасі та Криму. І ми не припинимо цю боротьбу. Робив і робитиму все, щоб наблизити ту мить, коли матиму змогу потиснути Вашу руку на вільній українській землі", – зазначив президент України.

Нагадаємо, 22 червня політв'язень Володимир Балух, який перебуває в СІЗО окупованого Криму, написав листа президентові України Петру Порошенку.

Володимир Балух в СІЗО окупованого Криму голодує вже 98-й день.

У понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", на якому мають розглянути клопотання захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

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24 06 2018 19:23
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