Президент Порошенко подякував політв'язню Балуху за лист

Глава держави подякував "нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність"

Президент Петро Порошенко подякував політв'язню Володимиру Балуху за його лист та за мужність.

24 червня у відповідь на лист Балуха глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, що "н іхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках – попри заборони та під загрозою жорстокого покарання".

"Дякую нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність. Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які знаходяться в РФ, тимчасово окупованих Донбасі та Криму. І ми не припинимо цю боротьбу. Робив і робитиму все, щоб наблизити ту мить, коли матиму змогу потиснути Вашу руку на вільній українській землі", – зазначив президент України.

Нагадаємо, 22 червня політв'язень Володимир Балух, який перебуває в СІЗО окупованого Криму, написав листа президентові України Петру Порошенку.

Володимир Балух в СІЗО окупованого Криму голодує вже 98-й день.

У понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", на якому мають розглянути клопотання захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).