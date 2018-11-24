Президент Порошенко поклав історичну відповідальність за Голодомор на Російську Федерацію

Президент України Петро Порошенко поклав історичну відповідальність за Голодомор на Російську Федерацію як правонаступницю СРСР.

Про це повідомляють у прес-службі глави держави.

"Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності... Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України щоб повернути її назад, в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але, я точно знаю, вони вже не зможуть повернути назад колесо історії", – заявив президент Петро Порошенко під час участі в церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

За словами глави держави, щороку пізньої осені до Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" приходять тисячі людей із різних куточків України та з далеких країн з бажанням "вшанувати загиблих і нагадати світові про Голодомор, влаштований Кремлем".

"Ним (геноцидом, – ред.) хотіли вирішити назавжди українське питання, яке століттями не давало спокою Росії, та й, відверто кажучи, і досі не дає. На початку тридцятих років ще свіжою була пам'ять про Українську національну революцію, століття якої ми відзначаємо цього року. Наша революція виявилася надто романтичною, надто вже сподівалася на мир і братерство, надто мало дбала про армію. Через те й була придушена навалою з півночі... Потаємну думку мільйонів висловило коротке гасло Миколи Хвильового: "Геть від Москви!" – разом з іншим у нашій мовній стилістиці тих часів: "Дайош Європу", – заявив Порошенко.

Раніше в МЗС Російської Федерації голод 30-х років XX століття назвали найбільшою гуманітарною катастрофою в СРСР і заявили, що спроби представити ці події як геноцид українського народу не мають нічого спільного з історичними фактами.

"У 30-ті роки XX століття в Радянському Союзі почався сильний голод, що торкнувся багатьох народів, які проживали на території молодої держави. Він став спільною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни і найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР. Спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ані з відновленням справедливості, ані з історичними фактами, – вони мають політизований і антинауковий характер", – повідомили у прес-службі МЗС РФ.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору, спричиненого режимом Сталіна, заявив, що Кремль досі намагається зруйнувати українську самоідентичність.

За словами начальника генштабу британських збройних сил генерала Марка Карлтон-Сміта, Росія становить більшу загрозу для національної безпеки Великобританії, ніж терористичні угруповання "Ісламська держава" і "Аль-Каїда".