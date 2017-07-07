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Президент Порошенко призначив посла України при НАТО

Ним став перший заступник міністра закордонних справ України
Президент Петро Порошенко призначив Вадима Пристайка главою Місії України при НАТО.
Президент Порошенко призначив посла України при НАТО Фото: ukrinform.com

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою Місії України при НАТО", – йдеться в указі.

Вадим Пристайко – перший заступник міністра закордонних справ України.

У 2007 – 2009 роках був заступником директора департаменту НАТО. У 2009 – 2012 роках – радник-посланник, заступник керівника місії Посольства України в Сполучених Штатах Америки, у 2012 – 2014 – надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді.

З 2014 до 2017 року був заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

При Держкомтелерадіо створили Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів з реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України.

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