Президент Порошенко призначив посла України при НАТО
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою Місії України при НАТО", – йдеться в указі.
Вадим Пристайко – перший заступник міністра закордонних справ України.
У 2007 – 2009 роках був заступником директора департаменту НАТО. У 2009 – 2012 роках – радник-посланник, заступник керівника місії Посольства України в Сполучених Штатах Америки, у 2012 – 2014 – надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді.
З 2014 до 2017 року був заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.
При Держкомтелерадіо створили Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів з реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України.
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