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Порошенко відкрив Бескидський залізничний тунель

Він став найбільшим інвестиційним проектом незалежної України
У Карпатах за участю президента України Петра Порошенка відкрили двошляховий Бескидський залізничний тунель.
Порошенко відкрив Бескидський залізничний тунель Фото: qha.com.ua

Президент відзначив виняткову важливість тунелю для розвитку економічних зв'язків між Україною і Європейським Союзом.

Так, він зазначив, що українські залізниці нарощують обсяг вантажів, що доставляються в країни ЄС, на 20% щорічно.

"Коли Росія, впроваджуючи ембарго як складову гібридної війни, повністю закрила свої ринки для українських виробників, намагаючись поставити Україну на коліна, українські виробники підвищили якість, збільшили видобуток, і на сьогоднішній день одна Польща за обсягом торгівлі майже дорівнює Росії. А Євросоюз перевищує 40% нашого торгового обороту", - заявив президент.

"Поїзд, який ви бачите перед вами, з залізничними вагонами, побудованими за останні два роки, везе українську руду в Словаччину", - повідомив він.

Також президент підкреслив важливість того, що Україна включається в систему міжнародних транспортних зв'язків як транзитер не лише енергоносіїв, але і вантажів.

"Дуже важливо, що Україна є надійним транзитером не тільки газу і енергоносіїв, але і вантажів. Сьогодні це стало можливим завдяки нашим з вами спільним зусиллям. Цей тунель - частина міжнародного 1500-кілометрового транспортного коридору Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львів", - заявив президент.

Реконструкція Бекидского тунелю дозволить пропускати до 100 пар поїздів на добу (в той час як створена ще в 1886 році одноколійка була здатна пропустити лише 47 пар поїздів на добу). Швидкість руху поїздів збільшиться з 15-40 до 60-70 км/год.

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24 05 2018 14:38
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