ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає з робочим візитом Париж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Порошенко відвідає Францію 11 листопада
Тоді ж у країні перебуватимуть Трамп і Путін
Фото: pravda.com.ua
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України. У цей день в Парижі відбудуться заходи, приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.
"Президент України отримав запрошення від Президента Франції (Еммануеля Макрона, – ред.) взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни, які пройдуть в Парижі 10-11 листопада. Зараз опрацьовуються питання організації візиту глави української держави в Париж", – повідомили в АП.
Нагадаємо, в ці дні в Парижі також мають зустрітися президент США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.
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