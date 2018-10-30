Президент Порошенко відвідає Францію 11 листопада

Тоді ж у країні перебуватимуть Трамп і Путін

Президент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає з робочим візитом Париж.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України. У цей день в Парижі відбудуться заходи, приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.

"Президент України отримав запрошення від Президента Франції (Еммануеля Макрона, – ред.) взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни, які пройдуть в Парижі 10-11 листопада. Зараз опрацьовуються питання організації візиту глави української держави в Париж", – повідомили в АП.

Нагадаємо, в ці дні в Парижі також мають зустрітися президент США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.