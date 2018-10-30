Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Порошенко відвідає Францію 11 листопада

Тоді ж у країні перебуватимуть Трамп і Путін
Президент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає з робочим візитом Париж.
Президент Порошенко відвідає Францію 11 листопада Фото: pravda.com.ua

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України. У цей день в Парижі відбудуться заходи, приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.

"Президент України отримав запрошення від Президента Франції (Еммануеля Макрона, – ред.) взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни, які пройдуть в Парижі 10-11 листопада. Зараз опрацьовуються питання організації візиту глави української держави в Париж", – повідомили в АП.

Нагадаємо, в ці дні в Парижі також мають зустрітися президент США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2018 21:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.