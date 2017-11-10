Президент повинен зробити вибір між друзями і країною, - Найєм
Найєм у себе на сторінці в Facebook розповів, що затриманий Ігор Павловський - одногрупник чинного міністра оборони Степана Полторака, разом з яким вони в 1997-му закінчили Військову Академію збройних сил України. Затриманий глава департаменту держзакупівель МОУ Володимир Гулевич був заступником Павловського, коли Павловський був начальником Служби тилу ЗСУ".
"Суть схеми полягала в тому, що на тендері на поставку палива для техніки спеціального призначення виграла Трейд-Комодіті, яка запропонувала найбільш економічно вигідну ціну. А вже після тендеру замовник і постачальник уклали ряд додаткових угод, якими внесли зміни в початкові договори і збільшили ціну закупівель на 16% від початкової ціни. Сума втрат для держави склала 149 млн гривень", - пише депутат.
"Це вже другий виклик після затримання глави ДФС Романа Насірова. Різниця в тому, що збройні сили - це вотчина глави держави, а заступник міністра оборони - пряме продовження його вертикалі, як головнокомандувача української армії", - зазначає він.
Нагадаємо, що детективи НАБУ і САП у середу затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича. Затриманих вважають ймовірними учасниками злочину. За інформацією ЗМІ, у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".
Нардеп від БПП Олександр Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.
"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".
"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.
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