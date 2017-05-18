Президент присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України
"Він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Решата в кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України", - сказав на вечорі-реквіємі в День пам'яті жертв депортації кримських татар, повідомляє "Українська правда".
Як відомо, 3 березня 2014 року Решат Аметов закликав пікетувати Раду міністрів Криму і вийшов на одиночний протест у Сімферополі.
Троє людей із так званих "загонів самооборони Криму" вивели його у невідомому напрямку. Після цього на зв'язок Решат більше не виходив.
15 березня Аметова було знайдено мертвим у селищі Земляничне Білогірського району АРК. На тілі чоловіка були численні ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, а поряд з ним лежали наручники.
18 березня Аметова поховали на міському кладовищі Сімферополя Абдал. Через його смерть сиротами лишилися троє дітей.
4 листопада 2014 року російські слідчі закрили справу про вбивство Аметова, бо "особа, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного, не встановлена".
Нагадаємо, що 20 лютого батьки білоруса Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, – Ніна та Михайло Жизневські, які перебувають зараз в Україні, підписали за сина необхідні документи для отримання ним громадянства України. Посмертно.
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