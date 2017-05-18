Президент присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України

Він пішов із життя в 39 років. Решат Аметов сміливо виходив на акції протесту проти "зелених чоловічків"

Президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Решату Аметову звання Героя України.

"Він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Решата в кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України", - сказав на вечорі-реквіємі в День пам'яті жертв депортації кримських татар, повідомляє "Українська правда".

Як відомо, 3 березня 2014 року Решат Аметов закликав пікетувати Раду міністрів Криму і вийшов на одиночний протест у Сімферополі.

Троє людей із так званих "загонів самооборони Криму" вивели його у невідомому напрямку. Після цього на зв'язок Решат більше не виходив.

15 березня Аметова було знайдено мертвим у селищі Земляничне Білогірського району АРК. На тілі чоловіка були численні ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, а поряд з ним лежали наручники.

18 березня Аметова поховали на міському кладовищі Сімферополя Абдал. Через його смерть сиротами лишилися троє дітей.

4 листопада 2014 року російські слідчі закрили справу про вбивство Аметова, бо "особа, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного, не встановлена".