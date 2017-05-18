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Президент присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України

Він пішов із життя в 39 років. Решат Аметов сміливо виходив на акції протесту проти "зелених чоловічків"
Президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Решату Аметову звання Героя України.
Президент присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України Решат Аметов Фото: gordonua.com

"Він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Решата в кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України", - сказав на вечорі-реквіємі в День пам'яті жертв депортації кримських татар, повідомляє "Українська правда".

Як відомо, 3 березня 2014 року Решат Аметов закликав пікетувати Раду міністрів Криму і вийшов на одиночний протест у Сімферополі.

Троє людей із так званих "загонів самооборони Криму" вивели його у невідомому напрямку. Після цього на зв'язок Решат більше не виходив.

15 березня Аметова було знайдено мертвим у селищі Земляничне Білогірського району АРК. На тілі чоловіка були численні ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, а поряд з ним лежали наручники.

18 березня Аметова поховали на міському кладовищі Сімферополя Абдал. Через його смерть сиротами лишилися троє дітей.

4 листопада 2014 року російські слідчі закрили справу про вбивство Аметова, бо "особа, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного, не встановлена".

Нагадаємо, що 20 лютого батьки білоруса Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, – Ніна та Михайло Жизневські, які перебувають зараз в Україні, підписали за сина необхідні документи для отримання ним громадянства України. Посмертно.

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18 05 2017 16:59
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