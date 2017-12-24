Президент привітав українців із Різдвом Христовим, – ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем.

"Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства", – зазначив глава держави.

Він додав, що за два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу.

"Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці", – підкреслив Порошенко.

Президент нагадав, що цього року Україна відзначила п'ятисотріччя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя цивілізації.

"Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі і релігійному життю", – зауважив глава держави.

За його словами, нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті, адже звершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність.

"Високо ціную їхній внесок у поширення Божого слова, у зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі", – додав президент.

Окремо він відзначив, що сьогодні виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола, одного з батьків-засновників незалежної України. Президент підкреслив, що актуальна й понині його програма дій з об’єднання всіх державницьких сил задля спільної перемоги і побудови сучасної демократичної України:

"Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. "Нам потрібні реформи, а не революції, – вчив Чорновіл, – сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура".

Порошенко побажав, щоб духовна праця та щирі молитви українців і надалі утверджували нетлінні християнські цінності. Він побажав українцям теплого Різдва, веселих свят, щасливого й довгого життя.

Нагадаємо, вранці 24 грудня Санта Клаус вирушив у своє традиційне святкове турне.