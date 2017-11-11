Президент призначив 114 суддів Верховного суду

Порошенко зазначив, що по-справжньому незалежного суду, який створюється сьогодні, в Україні не було ніколи

Президент Петро Порошенко призначив 114 суддів нового Верховного суду.

Відповідний указ оголосив заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, пише LB.ua.

"Сьогодні важливий день - день народження принципово нового Верховного Суду України. Він вперше був сформований на основі конкурсу, безпрецедентно відкритого, унікального, прозорого, транспарентного. Конкурсу (і кожен з вас це знає) з високим рівнем конкуренції, який проходив під дуже пильним наглядом громадськості, з ретельною перевіркою кандидатів усіма антикорупційними органами", - заявив Президент, пише Цензор.

Порошенко зазначив, що по-справжньому незалежного суду, який створюється сьогодні, в Україні не було ніколи. За його словами, в 2016 році був закладений фундамент незалежності судової системи.

"Вперше від процедури добору суддів були відсторонені всі політичні органи, політичні партії, парламент. (...) Дуже важливо, що відсторонений і Президент від формування судів", - підкреслив Глава держави.

Церемонія призначення і прийняття присяги суддями проходить у Кловському палаці в Києві.

На початку церемонії не спрацювала фонограма гімну України, і Порошенко почав виконувати його акапельно. До нього приєдналися всі присутні.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка відбирала суддів до нового Верховного суду, засекретила значну частину інформації про цей конкурс, зокрема, зразки тестових і практичних завдань, самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфіковані оцінки, виставлені членами ВККСУ за практичні роботи конкурсантів.

Зокрема у посольстві США в Україні наголосили, що доброчесність кандидатів до Верховного суду викликає сумніви.

Також в ЄС застерегли, що призначення суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи Верховного суду.