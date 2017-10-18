Президент Румунії каже, що відвідає Україну після "усунення проблем" в законі про освіту
Йоханніс висловив "серйозне невдоволення у зв'язку з прийняттям закону, який негативно позначається на праві на освіту рідною мовою для осіб, які належать до меншин в Україні, в тому числі румунів", - повідомляє прес-служба глави румунської держави.
"Президент зазначив, що слід провести серйозні консультації з представниками нацменшин в Україні та сусідніх країнах, з якими вони пов'язані", - повідомили в АП Румунії.
Також Йоханніс підкреслив, що поточна редакція статті 7 українського освітнього закону "значно обмежує права румунської меншини на забезпечення освіти рідною мовою".
Зважаючи на це президент Румунії закликав Україну "виконати свої зобов'язання перед румунською стороною в питанні дотримання відповідних міжнародних норм і стандартів у сфері захисту прав представників нацменшин".
Як відзначають в Бухаресті, у відповідь Порошенко висловив "тверду прихильність" Києва рішенням "проблеми, що виникла внаслідок прийняття закону", і запевнив, що Україна візьме до уваги висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив мовну статтю закону України "Про освіту" та запросив румунського колегу відвідати Україну.
Як відомо, президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту". У МЗС України заявили, що візит президента Румунії було "перенесено", а не скасовано.
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Додамо, що румунський парламент ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".
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