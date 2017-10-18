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Президент Румунії каже, що відвідає Україну після "усунення проблем" в законі про освіту

Румунський президент наполягає на тому, що закон "значно обмежує права румунської меншини на забезпечення освіти рідною мовою"
Президент Румунії Клаус Йоханніс в телефонній розмові з президентом Петром Порошенком в середу, 18 жовтня, заявив, що відвідає Україну на запрошення свого колеги тільки після "усунення проблем", що виникли через норми українського освітнього закону про навчання на мовах нацменшин.
Президент Румунії каже, що відвідає Україну після "усунення проблем" в законі про освіту Фото: з відкритих джерел

Йоханніс висловив "серйозне невдоволення у зв'язку з прийняттям закону, який негативно позначається на праві на освіту рідною мовою для осіб, які належать до меншин в Україні, в тому числі румунів", - повідомляє прес-служба глави румунської держави.

"Президент зазначив, що слід провести серйозні консультації з представниками нацменшин в Україні та сусідніх країнах, з якими вони пов'язані", - повідомили в АП Румунії.

Також Йоханніс підкреслив, що поточна редакція статті 7 українського освітнього закону "значно обмежує права румунської меншини на забезпечення освіти рідною мовою".

Зважаючи на це президент Румунії закликав Україну "виконати свої зобов'язання перед румунською стороною в питанні дотримання відповідних міжнародних норм і стандартів у сфері захисту прав представників нацменшин".

Як відзначають в Бухаресті, у відповідь Порошенко висловив "тверду прихильність" Києва рішенням "проблеми, що виникла внаслідок прийняття закону", і запевнив, що Україна візьме до уваги висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив мовну статтю закону України "Про освіту" та запросив румунського колегу відвідати Україну.

Як відомо, президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту". У МЗС України заявили, що візит президента Румунії було "перенесено", а не скасовано.

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Додамо, що румунський парламент ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

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18 10 2017 18:19
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