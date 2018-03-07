Президент Сербії назвав Порошенка "шармантним" політиком
Про це він сказав під час спільного брифінгу у Белграді у вівторок, пише "Українська правда".
"Чому Петро Порошенко набагато успішніший і кращий політик, ніж я? Бо він з великим оптимізмом зараз сказав про 2025 рік щодо європейської інтеграції. Але я не можу це сказати громадянам Сербії, не можу обіцяти. Можу лише пообіцяти, що ми будемо інтенсивно працювати над цим, а потім вже побачимо результати", - заявив Вучіч.
"Пане президент, я не такий шармантний і справді не можу цього сказати своїм людям, але якщо ви кажете, що ми зможемо у 2025 році, тому і я зараз стаю оптимістом", - додав він.
Раніше сьогодні Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією, завдяки якому громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.
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