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Президент Сербії назвав Порошенка "шармантним" політиком

"Чому Петро Порошенко набагато успішніший і кращий політик, ніж я? Бо він з великим оптимізмом зараз сказав про 2025 рік щодо європейської інтеграції"
Президент Сербії Александар Вучіч заявив, що Президент України Петро Порошенко кращий та успішний політик, ніж він, а також більш "шармантний".
Президент Сербії назвав Порошенка "шармантним" політиком Олександр Вучіч. Фото: in4s.net

Про це він сказав під час спільного брифінгу у Белграді у вівторок, пише "Українська правда".

"Чому Петро Порошенко набагато успішніший і кращий політик, ніж я? Бо він з великим оптимізмом зараз сказав про 2025 рік щодо європейської інтеграції. Але я не можу це сказати громадянам Сербії, не можу обіцяти. Можу лише пообіцяти, що ми будемо інтенсивно працювати над цим, а потім вже побачимо результати", - заявив Вучіч. 

"Пане президент, я не такий шармантний і справді не можу цього сказати своїм людям, але якщо ви кажете, що ми зможемо у 2025 році, тому і я зараз стаю оптимістом", - додав він.

Раніше сьогодні Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією, завдяки якому громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.

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03 07 2018 16:40
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