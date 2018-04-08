Президент Сербії скликав екстрену нараду через ризик військового конфлікту з Косово
Згідно з інформацією, отриманою спецслужбами Сербії з Москви, сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на Північ Косова. Назва операції - "Золота шабля". Метою операції нібито є утвердження "суверенітету" Косова на всій території частково визнаної республіки, пише Novosti.rs.
Напередодні Вучіч надіслав відкритий лист мешканцям Косово та Метохії.
"Поки я на своєму місці, Сербія не дозволить насильство над сербами та їхніми святинями, а також їх переслідування. "Нової "Бурі" в Косово і Метохії не буде", - написав він.
3 серпня відбулося засідання Ради безпеки Косова, на якому розглядалася наявна інформація щодо намірів сербів на півночі Косова оголосити в односторонньому порядку сербську автономію.
Тим часом контингент миротворців KFOR провів "регулярні навчання" на півночі Косова. За даними ЗМІ, члени KFOR зранку 4 серпня були розгорнуті на під'їзних дорогах до озера та гідроелектростанції Газівода.
4 серпня завершується термін, який раніше був визначений як кінцевий термін для старту формування так званих Асоціації сербських муніципалітетів Косова. Втім, цей процес ще не розпочався.
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