Президент Сербії: визнання Криму російським означало б підтримку незалежності Косова

Президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що республіки не визнала Крим частиною Росії, тому що це б означало підтримку незалежності Косова.

"Ми не визнали Крим частиною Росії. Якби ми це зробили, це б означало, що ми підтримуємо незалежність Косова. Але поставте себе на наше місце. Хто з постійних членів Ради Безпеки ООН підтримує нашу територіальну цілісність? Росія. Чи можемо ми вистрілити собі в ногу?", - зазначив глава сербської держави в інтерв'ю Monde.

При цьому Вучіч нагадав, що у 2014 році Белград не підтримав санкції проти Москви, хоча і чітко заявляє про свої європейські амбіції.

На його думку, євроінтеграція Сербії і хороші відносини з Росією не суперечать одне одному.

Нагадаємо, що взимку Вучіч у Белграді після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що його країна збереже тісні зв'язки з РФ та не приєднається до антиросійських санкції ЄС, незважаючи на прагнення вступити в Європейський Союз.