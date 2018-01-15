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Президент Шрі-Ланки наказав уряду не скасовувати заборону на продаж алкоголю жінкам

Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет
Президент Маїтріпала Сірісена заявив, що не дозволить жінкам на Шрі-Ланці купувати алкоголь на законних підставах.
Президент Шрі-Ланки наказав уряду не скасовувати заборону на продаж алкоголю жінкам Фото: euromednews.ru

За його словами, він наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади, інформує ВВС.

Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет. Критики ж звинуватили президента у тому, що він не ставиться до гендерної рівності серйозно.

Раніше міністр фінансів Мангала Самаравера заявив, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є одним з ключових завдань влади.

Втім, прихильники закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання кількості жінок, які випивають.

На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить культурі країни.

Як відомо, у середу,  10 січня, уряд оголосив, що вніс зміни до закону 1955 року, погодившись з тим, що він дискримінує жінок.

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15 01 2018 14:17
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