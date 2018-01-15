Президент Шрі-Ланки наказав уряду не скасовувати заборону на продаж алкоголю жінкам
За його словами, він наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади, інформує ВВС.
Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет. Критики ж звинуватили президента у тому, що він не ставиться до гендерної рівності серйозно.
Раніше міністр фінансів Мангала Самаравера заявив, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є одним з ключових завдань влади.
Втім, прихильники закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання кількості жінок, які випивають.
На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить культурі країни.
Як відомо, у середу, 10 січня, уряд оголосив, що вніс зміни до закону 1955 року, погодившись з тим, що він дискримінує жінок.
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