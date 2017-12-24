Президент Швейцарії хоче з'ясувати ставлення мешканців країни до ЄС на референдумі

Глава держави заявляє, що час "прояснити стосунки з Європою"

Президент Швейцарії Доріс Лейтард має намір провести референдум, щоб з'ясувати ставлення мешканців країни до Європейського союзу.

Про це повідомляє Reuters.

"Шлях двосторонніх відносин важливий. Тому ми повинні прояснити наші стосунки з Європою. Ми повинні знати, в якому напрямку рухатися. Тому фундаментальний референдум буде корисним", – сказала Лейтард.

Відносини Швейцарії та ЄС ускладнилися після того, як Євросоюз надав швейцарським фондовим біржам обмежений доступ до свого ринку. ЄС також хоче, щоб Швейцарія підписала рамкову угоду, що регулює відносини з Євросоюзом.

Нагадаємо, швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що у водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кг чистого золота.

Мешканці невеликого села на південному заході Швейцарії вирішили запропонувати значну суму коштів людям, які захочуть туди переїхати.