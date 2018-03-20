Президент Словаччини попросив представити новий склад уряду замість запропонованого
Про це повідомляє Reuters.
"(Пеллегріні) має переконати (людей), що новий уряд принесе очікувані зміни. Він мусить створити стабільний уряд, склад якого, особливо щодо міністерства внутрішніх справ, зможе зняти напруження в нашому суспільстві. Я також розповів про конкретні заперечення проти його пропозиції і попросив зробити нову пропозицію щодо складу уряду до цієї п'ятниці", - сказав Кіска.
Нагадаємо, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.
Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".
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