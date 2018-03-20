Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Словаччини попросив представити новий склад уряду замість запропонованого

Кіска вимагає "стабільного уряду"
Президент Словаччини Андрей Кіска відмовився призначати запропонований в.о.прем'єр-міністра Петером Пеллегріні склад уряду і попросив представити нову пропозицію до п’ятниці.
Президент Словаччини попросив представити новий склад уряду замість запропонованого Андрей Кіска. Фото: REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

"(Пеллегріні) має переконати (людей), що новий уряд принесе очікувані зміни. Він мусить створити стабільний уряд, склад якого, особливо щодо міністерства внутрішніх справ, зможе зняти напруження в нашому суспільстві. Я також розповів про конкретні заперечення проти його пропозиції і попросив зробити нову пропозицію щодо складу уряду до цієї п'ятниці", - сказав Кіска.

Нагадаємо, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.