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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Словаччини заявив про можливість дострокових виборів через вбивство журналіста

Андрей Кіска заявляє про необхідність відновлення громадської довіри до держави
Президент Словаччини Андрей Кіска заявив, що він говоритиме з партіями та спонукатиме їх до формування нового уряду або проведення позачергових виборів для відновлення довіри громадськості після вбивства журналіста-розслідувача, яке сколихнуло країну.
Президент Словаччини заявив про можливість дострокових виборів через вбивство журналіста Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Я почну переговори з політичними лідерами про те, як вони уявляють собі майбутнє ... і як відновити довіру людей до своєї держави. Тепер я бачу два варіанти", – сказав президент Кіска сьогодні.

Кіска, який не має жодних формальних повноважень, щоб призвести до падіння трипартійного уряду, сказав, що першим варіантом буде "суттєва та важлива реконструкція уряду, яка б не поляризувала суспільство".

Другий – це вибори, які проводитимуться восени.


Фото: reuters.com

Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.

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04 03 2018 20:00
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