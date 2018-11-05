Президент Словенії: ми будемо підтримувати всі санкції проти Росії

Про це він заявив на спільній з президентом України прес-конференції в Києві

Любляна і в подальшому підтримуватиме санкції проти Російської Федерації у разі невиконання Москвою Мінських угод, заявляє президент Словенії Борут Пахор.

"Словенія підтримуватиме усі санкції, якщо Росія не дотримуватиметься Мінських угод та їх виконання", - зазначив Пахор.

Санкції проти РФ є єдиним інструментом, "яким ми володіємо ... для досягнення тієї мети, яку ми поставили", на думку президента Словенії.

Борут Пахор додав, що в його країни досить хороші відносини з РФ у рамках ЄС і НАТО, і це надає можливість з "перших рук дізнатися, що насправді думає Російська Федерація про ці всі справи і яким чином можна знайти до них ключик, підхід, щоб вони стали дійсно виконувати всі Мінські домовленості".

Нагадаємо, що посли ЄС розглянуть розширення санкцій проти Росії.