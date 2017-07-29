Президент США змінив главу своєї адміністрації

Президент США Дональд Трамп призначив новим главою апарату Білого дому міністра національної безпеки Джона Келлі.

На цій посаді він змінить Райнса Прібуса, який приступив до виконання своїх обов'язків півроку тому.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 липня 2017 р.

В інших твітах Трамп назвав Келлі майбутньої "зіркою" апарату Білого дому, а Прібусу подякував за роботу.

У зв'язку з чим звільнений Прібус, Трамп не повідомив. Раніше американські ЗМІ писали, що у нього складні відносини з Ентоні Скарамуччі, якого в середині липня Трамп призначив директором з комунікацій Білого дому.

Про нову посаду Скарамуччі стало відомо 21 липня. Американські медіа пов'язують із цим призначенням відставку речника Білого дому Шона Спайсера, про яку стало відомо того ж дня.