Президент США змінив главу своєї адміністрації
На цій посаді він змінить Райнса Прібуса, який приступив до виконання своїх обов'язків півроку тому.
I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 липня 2017 р.
В інших твітах Трамп назвав Келлі майбутньої "зіркою" апарату Білого дому, а Прібусу подякував за роботу.
У зв'язку з чим звільнений Прібус, Трамп не повідомив. Раніше американські ЗМІ писали, що у нього складні відносини з Ентоні Скарамуччі, якого в середині липня Трамп призначив директором з комунікацій Білого дому.
Про нову посаду Скарамуччі стало відомо 21 липня. Американські медіа пов'язують із цим призначенням відставку речника Білого дому Шона Спайсера, про яку стало відомо того ж дня.
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