Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент США змінив главу своєї адміністрації

Трамп назвав Келлі майбутньої "зіркою" апарату Білого дому
Президент США Дональд Трамп призначив новим главою апарату Білого дому міністра національної безпеки Джона Келлі.
Президент США змінив главу своєї адміністрації Дональд Трамп. Фото: Reuters

На цій посаді він змінить Райнса Прібуса, який приступив до виконання своїх обов'язків півроку тому.

 

 

 

В інших твітах Трамп назвав Келлі майбутньої "зіркою" апарату Білого дому, а Прібусу подякував за роботу.

У зв'язку з чим звільнений Прібус, Трамп не повідомив. Раніше американські ЗМІ писали, що у нього складні відносини з Ентоні Скарамуччі, якого в середині липня Трамп призначив директором з комунікацій Білого дому.

Про нову посаду Скарамуччі стало відомо 21 липня. Американські медіа пов'язують із цим призначенням відставку речника Білого дому Шона Спайсера, про яку стало відомо того ж дня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2017 11:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.