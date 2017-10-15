Президент Світового банку вперше за багато років відвідає Україну

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у неділю за результатами зустрічей у Вашингтоні, пише "Укрінформ".

"Відбулася зустріч із віце-президентом Світового банку Мюллером. Це було продовженням моєї зустрічі з президентом Світового банку навесні, коли я запросив його відвідати Україну. Він прийняв це запрошення, і зараз ми готуємо цей візит уже на наступний місяць", – зазначив глава українського Мінфіну.

Він підкреслив, що "це буде перший візит президента Світового банку в Україну за багато років", і назвав його "символічним і важливим".

Данилюк також поінформував, що основними темами переговорів стануть питання підтримки з боку Світового банку ключових реформ в Україні.

"Це є сфери охорони здоров'я, освіти, енергетики й земельної реформи, яка зараз назріла та навіть перезріла", – зауважив він.

Міністр окремо акцентував увагу на важливості запровадження змін на ринку землі в Україні, "яка дасть можливість розвитку нашої економіки". Він наголосив, що популісти активно поширюють фобії, які грають проти інтересів країни, "а нам треба думати про Україну і права громадян".

Данилюк зауважив, що особисто підтримує земельну реформу і вважає, що "зараз час цим зайнятися й підняти продуктивність усього аграрного сектору".

Цього тижня офіційна делегація України у складі керівництва НБУ, Міністерства фінансів та Мінекономрозвитку перебуває з візитом у Вашингтоні з метою участі у Щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Нагадаємо, Світовий банк розраховує на прийняття земельної реформи в Україні цієї осені.

У вересні Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.