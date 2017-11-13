Президент Світового банку закликав створити в Україні Антикорупційний суд

Також на зустрічі в Києві сторони обговорили допомогу у відновленні інфраструктури Донбасу та додаткове фінансування реформ

Президент Світового банку Джим Йонг Кім під час візиту до Києва закликав створити в Україні Антикорупційний суд.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу, повідомив інвестор Андрій Ставніцер.

"Я обіцяю вам особисто привести в Україну всіх великих гравців, з якими знайомий. А ви пообіцяйте мені домогтися створення Антикорупційного суду, і працювати над посиленням бренду вашої прекрасної країни", – сказав Кім.

Кім зауважив, що в України є проблеми з репутацією. Зокрема, у країни третина всесвітнього чорнозему, але "ніхто не знає, що і у нас є кукурудза, і масло, і багато іншого, хоча споживають ці продукти щодня", зазначив Ставніцер.

Як повідомляє "Укрінформ", голова Верховної Ради Андрій Парубій та керівники фракцій і груп обговорили з президентом групи Світового банку перспективи підтримки Світовим банком впровадження реформ в Україні. Про це журналістів поінформувала голова Комітету Ради у закордонних справах Ганна Гопко за результатами зустрічі.

"Наш спікер подякував за внесок Світового банку за ці 25 років. Останньою була проголосована пенсійна реформа, (йшлося, – ред.), що очікується допомога, зокрема і в імплементації. Багато представників фракцій чітко сказали, що тепер імплементація - це фінансові ресурси, і тут дуже важливо, щоб ця реформа відбулася. Тому що зараз кошти треба шукати, і тут потрібна певна допомога", – зазначила Гопко.

Також сторони обговорили допомогу у відновленні інфраструктури Донбасу та додаткове фінансування реформ, пов’язаних із розвитком людського потенціалу.

"Вони зараз збираються, проговорили з Європейським інвестиційним банком про направлення фінансування для підтримки реформ, зокрема Human capital development. Це те, що передбачає розвиток людського потенціалу, це освіта, охорона здоров’я, соціальна сфера", – зазначила Гопко.

"Поки що в Україні, зважаючи на суспільні настрої, немає готовності відкривати ринок землі, і було одним з акцентів проводити просвітницьку кампанію. Про це говорила українська сторона", – розповіла також вона.

Нагадаємо, 13 листопада президент Світового банку Джим Кім розпочав дводенний візит до України.