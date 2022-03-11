НОВИНИПрезидентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос сьогодні, 3 листопада, прибули з візитом до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президентка та глава Міноборони Греції прибули до Києва
Джерело: www.protothema.gr
Про це повідомляє Skai.
"Президентка республіки Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні.
Водночас планується, що глава Міноборони Греції проведе особисту зустріч із українським колегою Олексієм Резніковим.
Нагадаємо, грецькі ЗМІ повідомляли, що очільниця держави та міністр оборони відвідають столицю України й оголосять про пакет військової допомоги. Він буде включати БМП-1 та додаткові 155-мм боєприпаси.
Раніше повідомлялось, що Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії.
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03 11 2022 10:43 МЕДІА
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