Президентка та глава Міноборони Греції прибули до Києва

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос сьогодні, 3 листопада, прибули з візитом до Києва.

Про це повідомляє Skai.

"Президентка республіки Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні.

Водночас планується, що глава Міноборони Греції проведе особисту зустріч із українським колегою Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, грецькі ЗМІ повідомляли, що очільниця держави та міністр оборони відвідають столицю України й оголосять про пакет військової допомоги. Він буде включати БМП-1 та додаткові 155-мм боєприпаси.

Раніше повідомлялось, що Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії.