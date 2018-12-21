Президент Угорщини підписав "рабський закон"
Профспілки назвали цей документ "законом про рабство", повідомляє AFP.
"Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції", — зазначив президент.
За його словами, зміни в угорському законодавстві аналогічні до трудового законодавства Європейського Союзу. Також Яшон Адер вказав, реформа не зачіпає права працівників, тому він підписав закон, "попри побоювання".
Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
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