Президент Угорщини підписав "рабський закон" З 12 грудня - після ухвалення цього закону парламентом - у Будапешті почалися акції протесту

Президент Угорщини Янош Адер підписав закон про зміни до трудового законодавства, які передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин на рік з 250 теперішніх до 400.

Фото: dailynewshungary.com

Профспілки назвали цей документ "законом про рабство", повідомляє AFP. "Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції", — зазначив президент. За його словами, зміни в угорському законодавстві аналогічні до трудового законодавства Європейського Союзу. Також Яшон Адер вказав, реформа не зачіпає права працівників, тому він підписав закон, "попри побоювання". Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".

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