Президент України постійно втручається в роботу Верховної Ради і Кабміну, – Геращенко

Радник глави МВС наполягає, що це втручання "дуже заважає створювати нормальні умови для економічного і політичного розвитку країни"

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, президент України сьогодні має занадто багато повноважень.

Про це Геращенко заявив під час з'їзду партії "Народний фронт", повідомляє NewsOne.

"Президент України, яке б прізвище у нього не було, має дуже багато повноважень в порівнянні з президентом, наприклад, Польщі або Німеччини. Він постійно втручається в роботу виконавчої та законодавчої гілок влади, і це дуже нам заважає створювати нормальні умови для економічного і політичного розвитку країни", – сказав Геращенко.

Також Геращенко звернув увагу на те, що, наприклад, у Німеччині президент виконує виключно роль гаранта і не має повноважень призначати чиновників.

Нагадаємо, лідер партії “Народний фронт”, Голова Політради партії Арсеній Яценюк наголошує, що необхідно продовжити дискусію щодо змін до Конституції.