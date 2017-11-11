Президент України постійно втручається в роботу Верховної Ради і Кабміну, – Геращенко
Про це Геращенко заявив під час з'їзду партії "Народний фронт", повідомляє NewsOne.
"Президент України, яке б прізвище у нього не було, має дуже багато повноважень в порівнянні з президентом, наприклад, Польщі або Німеччини. Він постійно втручається в роботу виконавчої та законодавчої гілок влади, і це дуже нам заважає створювати нормальні умови для економічного і політичного розвитку країни", – сказав Геращенко.
Також Геращенко звернув увагу на те, що, наприклад, у Німеччині президент виконує виключно роль гаранта і не має повноважень призначати чиновників.
Нагадаємо, лідер партії “Народний фронт”, Голова Політради партії Арсеній Яценюк наголошує, що необхідно продовжити дискусію щодо змін до Конституції.
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