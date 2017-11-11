Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент України постійно втручається в роботу Верховної Ради і Кабміну, – Геращенко

Радник глави МВС наполягає, що це втручання "дуже заважає створювати нормальні умови для економічного і політичного розвитку країни"
За словами радника глави МВС Антона Геращенка, президент України сьогодні має занадто багато повноважень.
Президент України постійно втручається в роботу Верховної Ради і Кабміну, – Геращенко Фото: unian.ua

Про це Геращенко заявив під час з'їзду партії "Народний фронт", повідомляє NewsOne.

"Президент України, яке б прізвище у нього не було, має дуже багато повноважень в порівнянні з президентом, наприклад, Польщі або Німеччини. Він постійно втручається в роботу виконавчої та законодавчої гілок влади, і це дуже нам заважає створювати нормальні умови для економічного і політичного розвитку країни", – сказав Геращенко.

Також Геращенко звернув увагу на те, що, наприклад, у Німеччині президент виконує виключно роль гаранта і не має повноважень призначати чиновників.

Нагадаємо, лідер партії “Народний фронт”, Голова Політради партії Арсеній Яценюк наголошує, що необхідно продовжити дискусію щодо змін до Конституції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2017 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.