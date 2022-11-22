Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Забезпечення військ, захист енергетичної інфраструктури та її робота взимку - три головні питання.

На зустрічі присутні обговорили три ключових питання. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - йдеться у повідомленні.