ПОЛІТИКА НОВИНИЗабезпечення військ, захист енергетичної інфраструктури та її робота взимку - три головні питання.
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Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: з вільних джерел
На зустрічі присутні обговорили три ключових питання. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.
"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - йдеться у повідомленні.
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22 11 2022 13:30 МЕДІА
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