Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ G-7
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Він подякував присутнім за незмінно активну, дієву підтримку України в захисті своєї територіальної цілісності та незалежності від російських окупантів, йдеться на сайті президента.
Володимир Зеленський відзначив суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах повномасштабної збройної агресії росії.
"Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон", – наголосив Президент.
Особливу увагу на зустрічі приділили викликам зимового періоду й терору росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв’язку було окремо відзначено критичну необхідність у наданні Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони та потребу невідкладної підтримки енергетичної системи нашої країни.
Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на росію, а також спільної роботи над створенням спеціального трибуналу із розслідування злочину російської агресії в Україні та механізмів компенсації збитків, завданих агресією росії Україні.
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