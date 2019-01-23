ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Венесуели Ніколас Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним главою держави, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США після того, як президент США Дональд Трамп визнав лідера венесуельської опозиції тимчасовим президентом країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Венесуели Мадуро розірвав дипломатичні відносини зі США
Мадуро дав 72 години американським дипломатам на те, аби вони покинули країну
Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it
Мадуро дав 72 години американським дипломатам на те, аби вони покинули країну, інформує AFP.
Додамо, що президент США Дональд Трамп визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо легітимним очільником країни.
Нагадаємо, що влада Венесуели затримала 27 солдатів за підозрою у підготовці до усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.
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23 01 2019 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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