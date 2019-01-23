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Президент Венесуели Мадуро розірвав дипломатичні відносини зі США

Мадуро дав 72 години американським дипломатам на те, аби вони покинули країну
Президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним главою держави, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США після того, як президент США Дональд Трамп визнав лідера венесуельської опозиції тимчасовим президентом країни.
Президент Венесуели Мадуро розірвав дипломатичні відносини зі США Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it

Мадуро дав 72 години американським дипломатам на те, аби вони покинули країну, інформує AFP.

Додамо, що президент США Дональд Трамп визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо легітимним очільником країни.

Нагадаємо, що влада Венесуели затримала 27 солдатів за підозрою у підготовці до усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.

 

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23 01 2019 23:30
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