Президент Венесуели оголосив про скликання установчих зборів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів, які уповноважені змінювати державний устрій.

Указ про скликання Мадуро підписав у прямому ефірі державного телебачення країни. Опозиція країни звинуватила його в "державному перевороті" і закликала прихильників посилити протестні виступи, інформує Associated Press.

Як відомо, вже декілька місяців Венесуела перебуває в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах та вимагає проведення референдуму про відсторонення Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.

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Відзначимо, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

Загострення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі відбувається на тлі серйозної економічної кризи. В країні найвища у світі інфляція - за прогнозами Міжнародного валютного фонду, в 2018 році її рівень може сягнути 1660%.