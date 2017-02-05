Президент Венесуели оголосив про скликання установчих зборів
Указ про скликання Мадуро підписав у прямому ефірі державного телебачення країни. Опозиція країни звинуватила його в "державному перевороті" і закликала прихильників посилити протестні виступи, інформує Associated Press.
Як відомо, вже декілька місяців Венесуела перебуває в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах та вимагає проведення референдуму про відсторонення Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.
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Відзначимо, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.
Загострення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі відбувається на тлі серйозної економічної кризи. В країні найвища у світі інфляція - за прогнозами Міжнародного валютного фонду, в 2018 році її рівень може сягнути 1660%.
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