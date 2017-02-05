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Президент Венесуели оголосив про скликання установчих зборів

Опозиція назвала цей крок "державним переворотом"
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів, які уповноважені змінювати державний устрій.
Президент Венесуели оголосив про скликання установчих зборів Ніколас Мадуро. Фото: lagringasblogicito.blogspot.com

Указ про скликання Мадуро підписав у прямому ефірі державного телебачення країни. Опозиція країни звинуватила його в "державному перевороті" і закликала прихильників посилити протестні виступи, інформує Associated Press.

Як відомо, вже декілька місяців Венесуела перебуває в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах та вимагає проведення референдуму про відсторонення Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.

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Відзначимо, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

Загострення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі відбувається на тлі серйозної економічної кризи. В країні найвища у світі інфляція - за прогнозами Міжнародного валютного фонду, в 2018 році її рівень може сягнути 1660%.

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02 05 2017 10:59
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