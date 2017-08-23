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Президент Венесуели просить Росію і Ватикан про допомогу через можливе вторгнення США

Мадуро звернувся до папи Римського
Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогти відбити "військову загрозу" з боку США.
Президент Венесуели просить Росію і Ватикан про допомогу через можливе вторгнення США Ніколас Мадуро і Володимир Путін. Фото: РИА Новости

Посол Ватикану, який відвідав Москву того ж дня 22 серпня, закликав Росію допомогти послабити напруженість у Венесуелі, де кілька місяців тривають масові протести, учасники яких звинувачують Мадуро в глибокій економічній кризі, інформує "Радіо Свобода".

"Я прошу папу (Римського – ред.) про допомогу проти військової загрози з боку Сполучених Штатів", – заявив президент Венесуели на прес-конференції в Каракасі.

Мадуро додав, що боїться вторгнення США після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість військової інтервенції проти авторитарного уряду.

Росія назвала ці погрози Трампа "неприйнятними", Мадуро вказав, що хоче "продовжувати зміцнювати військову співпрацю" з Москвою, щоб відбити американську загрозу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 11 серпня, попередив Венесуелу про можливість військового втручання. Разом з тим представник Пентагону повідомив, що не отримував ніяких наказів щодо Венесуели від Білого дому.

У відповідь Ніколас Мадуро-молодший - син президента Венесуели Ніколаса Мадуро - пригрозив "захопити Білий дім".

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