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Президент Венесуели заявляє, що за вбивствами протестувальників стоїть опозиція

Мадуро закликав провести розслідування проти деяких власників приватних шкіл, які нібито стимулюють розвиток фашизму
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватили у вбивствах мирних громадян опозицію.
Президент Венесуели заявляє, що за вбивствами протестувальників стоїть опозиція Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it

Глава держави стверджує, що його політичні противники використовував для цього снайперів.

"Сьогодні в Меріді помер молодий робітник. Його застрелили снайпери, яких БДЄ (опозиційний "Блок демократичної єдності", - ред.) розмістив в декількох районах країни для вбивств населення", - заявив Мадуро, повідомляє телеканал Globovision.

За його словами, в місті Лас-Мерседес був розстріляний молодий журналіст.

"Він помер від кулі свинцю, яка може бути випущеної тільки з нетрадиційних видів зброї. Він був убитий з п'яти метрів", - сказав Мадуро.

Також Мадуро висловив свої співчуття близьким загиблих і закликав до розслідування обставин їх загибелі. Крім цього, він закликав провести розслідування "проти деяких власників приватних шкіл, яким було дано завдання стимулювати ненависть, расизм і насильство" щодо Венесуели. "У хвилі фашизму, яка, здається, не має меж", - додав Мадуро.

Як відомо, масові демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро тривають з початку квітня. Демонстранти та опозиція вимагають відставки президента-соціаліста, який, на їхню думку, намагається встановити в країні авторитарний режим.

За останній місяць у країні було заарештовано понад 1300 осіб, а близько 250 цивільних осіб постали перед військовим трибуналом. З метою подолати гостру політичну кризу Мадуро оголосив про свої наміри змінити Конституцію країни, проте опозиція відкинула цю ідею.

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Раніше iPress.ua повідомляв, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

У четвер, 11 травня, стало відомо, що в Каракасі застрелили одного протестувальника, ще одна людина померла від травм.

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12 05 2017 09:38
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