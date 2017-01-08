Президент внесе до Ради пропозиції щодо процедури обрання омбудсмена
31 липня Порошенко підписав закон "Про Конституційний суд України".
"Разом з цим, в прикінцеві положення цього закону народними депутатами були включені норми щодо процедури призначення та звільнення омбудсмена. Це не стосуються функціонування Конституційного суду. Тим не менш, парламент ухвалив закон про Конституційний суд в цілому разом із цими нормами, а тому введення закону в дію без них неможливе", - зазначає прес-служба президента,
Проте питання процедури призначення та звільнення омбудсмена вимагає окремого рішення, тому президент внесе на розгляд парламенту законопроект.
Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини тепер буде обиратися в сесійній залі, а не таємним голосуванням, як це було раніше.
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