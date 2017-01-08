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Президент внесе до Ради пропозиції щодо процедури обрання омбудсмена

Депутати заклали до закону про Конституційний суд нову процедуру обрання омбудсмена. Порошенко хоче врегулювати це питання іншим законодавчим актом
Президент України Петро Порошенко найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради проект змін до законів "Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та "Про Регламент Верховної Ради України" в частині призначення та звільнення омбудсмена.
Президент внесе до Ради пропозиції щодо процедури обрання омбудсмена Петро Порошенко. Фото: скріншот

31 липня Порошенко підписав закон "Про Конституційний суд України".

"Разом з цим, в прикінцеві положення цього закону народними депутатами були включені норми щодо процедури призначення та звільнення омбудсмена. Це не стосуються функціонування Конституційного суду. Тим не менш, парламент ухвалив закон про Конституційний суд в цілому разом із цими нормами, а тому введення закону в дію без них неможливе", - зазначає прес-служба президента,

Проте питання процедури призначення та звільнення омбудсмена вимагає окремого рішення, тому президент внесе на розгляд парламенту законопроект.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини тепер буде обиратися в сесійній залі, а не таємним голосуванням, як це було раніше.

 
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