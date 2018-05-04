Президент вніс у Раду законопроект про Нацбюро фінбезпеки

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

"Сьогодні я підписав і визначив як невідкладний законопроект, який був розроблений у парламенті за допомогою уряду, про Національне бюро фінансової безпеки", - наводяться слова Порошенка на сайті президента.

За його словами, ухвалення закону позбавить силовиків права приходити на підприємства й перевіряти сплату податків.

"Сьогодні ми кажемо: вам нічого там [на підприємствах] робити. Є одна служба, яка розбереться з податками", - сказав президент.

За його словами, документ передбачає можливість для підприємця в суді захиститися.

"І тільки якщо в суді він програє і не захоче платити податки, тільки тоді можна буде застосовувати правоохоронний компонент", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня 2017 року президент Петро Порошенко заявив про нагальну потребу створити службу фінансових розслідувань, але несподівано доручив розробити законопроект податковому комітету Верховної Ради на чолі з Ніною Южаніною. При цьому Кабінет міністрів ще в березні затвердив мінфінівський законопроект про Службу фінансових розслідувань.

28 лютого Южаніна оприлюднила розроблений законопроект. Того самого дня Порошенко на прес-конференції закликав до швидкого ухвалення цього документа.

Новий аналітичний орган має замінити податкову міліцію.

21 грудня 2016 року Верховна Рада внесла низку змін до Податкового кодексу. В одній з них депутати помилилися, і замість того, щоб дочекатися нового закону про створення Служби фінансових розслідувань, ліквідували податкову міліцію з 1 січня 2017 року. Незважаючи на це, податкова міліція продовжила працювати.