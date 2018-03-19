Президент вніс у Раду законопроект про валюту
На початку березня, коли цей законопроект розглядався Національною радою реформ, Порошенко заявив, що цей законопроект вводить на валютному ринку принцип "дозволено все, що не заборонено" і запустить поступову, послідовну і гнучку лібералізацію, - повідомляють на сайті парламенту.
Чинне валютне законодавство України побудоване навколо декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року. На думку Національного банку, воно втратило ефективність і перетворилося на одну з перешкод для припливу капіталу в Україну.
Нова модель валютного ринку, передбачена законопроектом, передбачає свободу проведення операцій. Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами і нерезидентами в іноземній і національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Режим вільного обігу капіталу також передбачає відсутність валютних обмежень і не вимагає валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Дотримання валютного законодавства в цілому буде покладатися на валютний нагляд.
За умов вільного обігу капіталу процедури матимуть не дозвільний характер, як зараз, а повідомний - для статистики (розрахунку платіжного балансу і т.д.).
За умов ліберальної моделі валютного регулювання валютні обмеження будуть вводитися тільки з метою подолання або запобігання кризі і на короткий термін (не більш ніж шість місяців).
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