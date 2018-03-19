Президент вніс у Раду законопроект про валюту

На валютному ринку буде запроваджено принцип "дозволено все, що не заборонено"

Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону №8152 про валюту, який повинен замінити валютний декрет 1993 року.

На початку березня, коли цей законопроект розглядався Національною радою реформ, Порошенко заявив, що цей законопроект вводить на валютному ринку принцип "дозволено все, що не заборонено" і запустить поступову, послідовну і гнучку лібералізацію, - повідомляють на сайті парламенту.

Чинне валютне законодавство України побудоване навколо декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року. На думку Національного банку, воно втратило ефективність і перетворилося на одну з перешкод для припливу капіталу в Україну.

Нова модель валютного ринку, передбачена законопроектом, передбачає свободу проведення операцій. Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами і нерезидентами в іноземній і національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

Режим вільного обігу капіталу також передбачає відсутність валютних обмежень і не вимагає валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Дотримання валютного законодавства в цілому буде покладатися на валютний нагляд.

За умов вільного обігу капіталу процедури матимуть не дозвільний характер, як зараз, а повідомний - для статистики (розрахунку платіжного балансу і т.д.).

За умов ліберальної моделі валютного регулювання валютні обмеження будуть вводитися тільки з метою подолання або запобігання кризі і на короткий термін (не більш ніж шість місяців).