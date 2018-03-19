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Президент вніс у Раду законопроект про валюту

На валютному ринку буде запроваджено принцип "дозволено все, що не заборонено"
Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону №8152 про валюту, який повинен замінити валютний декрет 1993 року.
Президент вніс у Раду законопроект про валюту Фото: kp.ua

На початку березня, коли цей законопроект розглядався Національною радою реформ, Порошенко заявив, що цей законопроект вводить на валютному ринку принцип "дозволено все, що не заборонено" і запустить поступову, послідовну і гнучку лібералізацію, -  повідомляють на сайті парламенту.

Чинне валютне законодавство України побудоване навколо декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року. На думку Національного банку, воно втратило ефективність і перетворилося на одну з перешкод для припливу капіталу в Україну.

Нова модель валютного ринку, передбачена законопроектом, передбачає свободу проведення операцій. Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами і нерезидентами в іноземній і національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

Режим вільного обігу капіталу також передбачає відсутність валютних обмежень і не вимагає валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Дотримання валютного законодавства в цілому буде покладатися на валютний нагляд.

За умов вільного обігу капіталу процедури матимуть не дозвільний характер, як зараз, а повідомний - для статистики (розрахунку платіжного балансу і т.д.).

За умов ліберальної моделі валютного регулювання валютні обмеження будуть вводитися тільки з метою подолання або запобігання кризі і на короткий термін (не більш ніж шість місяців).

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19 03 2018 10:47
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