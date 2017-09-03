Президент вручив Шевченківські премії 2017 року

Президент України Петро Порошенко в четвер, 9 березня, вручив Шевченківські премії 2017 року.

Лауреатом премії в категорії "Література, публіцистика, журналістика" за книгу віршів "Подорожник з новими віршами" став Іван Малкович.

"Кілька років тому навіть сказати" А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА "було дуже складно, а зараз, як кулі, відлітає. Я думаю, що це теж свідчення визнання українцями і світом роботи видавництва під керівництвом Івана Малковича, яке зробило дуже багато для видавничої справи і розвитку дитячого читання", - прокоментував перемогу Малковича Президент України, інформує LB.ua.

У номінації "Кіно" премію отримав Степан Коваль, який зняв анімаційний серіал "Моя країна - Україна".

"Фільм "Йшов трамвай №9 "першим в історії національного кінематографа здобув перемогу на Берлінському кінофестивалі. Багатосерійний мультиплікаційний фільм - лауреат - "Моя країна - Україна" викликає дивне відчуття. Сильне, потужне почуття любові до України", - сказав Порошенко.

Премію в номінації "Візуальні мистецтва" отримав Микола Малишко за художній проект "Лінія".

"Скульптора і художника Миколу Малишка називають сучасним класиком. Ваша унікальна дерев'яна скульптура доводить, що мистецтво - це дзеркало самопізнання, якого потребує кожна людина. Хочу подякувати вам і за пам'ятники, і за хрести-пам'ятники видатним борцям за свободу України", - зазначив Президент.

У номінації "Музичне мистецтво" перемогла Богдана Фроляк за симфонію-реквієм "Праведна душа...", хорову кантату "Колір" і музичний твір "Насниться сон мені".

"Музична Шевченкіана збагатилася творами композитора зі Львова Богдани Фроляк. Ваші, пані Богдана, твори - це нове глибоке переосмислення поезій великого Кобзаря, вони справжнє явище в сучасній музиці", - сказав з цього приводу Порошенко.

Нагадаємо, що лауреатами премії імені Шевченка за 2016 рік були Раду Поклітару, Олег Сенцов, Анжеліна Швачка та Левко Лук'яненко.