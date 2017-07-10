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Президент ввів у дію концепцію забезпечення контррозвідувального режиму

Порошенко доручив протягом трьох місяців затвердити план реалізації цієї концепції і забезпечити його виконання
Президент Петро Порошенко ввів у дію ухвалену Радою національної безпеки і оборони (РНБО) концепцію забезпечення контррозвідувального режиму.
Президент ввів у дію концепцію забезпечення контррозвідувального режиму Фото:i.lb.ua

"Президент Петро Порошенко підписав Указ №310/2017, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Президента.

Повідомляється, що Президент доручив Кабінету Міністрів разом зі Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розробити та протягом трьох місяців затвердити план реалізації цієї концепції і забезпечити його виконання.

Водночас контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря ради Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше, Президент України Петро Порошенко ввів в дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
 

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07 10 2017 12:39
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