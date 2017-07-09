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Президент виступив за створення антикорупційного "судового органу"

Цей антикорупційний орган повинен відповідати стандартам Ради Європи та Венеціанської комісії
Президент Петро Порошенко виступив за створення антикорупційного "судового органу", не уточнивши - палати або окремого суду.
Президент виступив за створення антикорупційного "судового органу" Фото: google.com

"Нагальним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Цей орган повинен бути сформований на конкурсній основі з суддів з бездоганною репутацією. Він повинен бути залежним тільки від закону, але вільним від будь-яких сторонніх впливів - мого і вашого, шановні народні депутати, політичних партій, правоохоронних органів і прогресивної громадськості", - сказав Порошенко під час звернення до депутатів.

Він підкреслив, що цей антикорупційний орган повинен відповідати стандартам Ради Європи та Венеціанської комісії.

"І, головне, - бути ефективним, а не створеним "для галочки". Формувати його потрібно швидко, детально відпрацювати модель і врахувати помилки інших країн, де спеціально організовані антикорупційні суди виявилися з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, зараз справи, що розслідуються НАБУ, розглядає Солом'янський райсуд Києва (будівля НАБУ розташоване в цьому районі столиці). Бюро неодноразово висловлювало незадоволення рішеннями цього суду і вимагало створити Вищий антикорупційний суд. За задумом, цього суду будуть підслідні всі справи НАБУ, а оскаржити його рішення можна буде лише у Верховному Суді.

Створити антикорупційний суд неодноразово вимагали США і ЄС. Проти цього виступають Вища рада правосуддя і Генпрокуратура. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко запропонував не створювати антикорупційний суд, а сформувати окрему антикорупційну палату всередині існуючої системи.

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07 09 2017 11:35
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