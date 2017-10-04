Президент ЄБРР заявив про провал реформування "Нафтогазу"
Відповідна інформація розміщена в листі президента ЄБРР Чакрабарті, адресованому минулої п'ятниці, 7 квітня, Президенту Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.
"Звертаюся до вас у невідкладній справі. Реформа "Нафтогазу", одна з найважливіших, що знаходяться під вашою юрисдикцією, може зазнати фіаско в найближчі дні. Після ряду розчаровуючих подій, незалежні члени наглядової ради НАК заявили про можливе звільнення", - йдеться в листі, який є в розпорядженні "Економічної правди".
"Якщо це станеться, це не тільки серйозно зашкодить "Нафтогазу", а й зруйнує впевненість міжнародної спільноти в зобов'язаннях уряду щодо реформування та реструктуризації НАК", - пише президент ЄБРР.
Чакрабарті звертає увагу на невиправдану затримку реалізації плану корпоративного реформування "Нафтогазу", і незавершену роботу над імплементацією вторинного законодавства, необхідного для вступу в силу з 1 квітня змін до статуту НАК.
"Після багатьох місяців консультацій в проекті політики держвласності для НАК як і раніше містяться положення, що суперечать духу реформи корпоративного управління, що ставить під загрозу передбачувану незалежність і ізоляцію компанії від необгрунтованого політичного втручання", - наголошується в листі.
"Це необхідно виправити до затвердження політики державної власності. Тому прошу вас зробити все, що необхідно, щоб новий статут "Нафтогазу" і необхідні законодавчі акти були введені до кінця цього місяця", - йдеться в документі.
Як повідомляла ЕП, минулого тижня четверо з п'яти членів наглядової ради НАК (Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвік і Юлія Ковалів) заявили про те, що можуть залишити компанію.
Публічним приводом для цього було названо невиконання урядом плану з корпоративного управління компанією.
Крім того, з боку іноземних членів ради існують претензії щодо необхідності подання декларації.
"Ми переконалися, що виконання усіх необхідних дій для іноземців є неможливим, а невиконання таких дій може потенційно привести до кримінального переслідування проти нас", - заявляли вони.
"Звертаємо Вашу увагу на те, що незалежні члени Наглядової Ради підпадають під дію Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act), а також Закону про корупцію за кордоном США (US FCPA), які мають далекосяжні наслідки для осіб, які вдаються до корупційних дій", - додали члени наглядової ради.
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