Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні

Війна росії проти України та страждання, які вона нанесла, повинні нарешті закінчитися.

Про це повідомляє видання CNN.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав припинити війну між росією та Україною. Про це він сказав у ході виступу під час відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27.

"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, які вона нанесла, повинні закінчитися", - заявив лідер Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі також закликавши світових лідерів терміново вжити більше заходів і дій, щоб прояснити, як скорочуватиму викиди. Це спонукатиме зацікавлені сторони виділити адекватне фінансування для розв'язання проблеми зміни клімату.

"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", - додав президент.

Нагадаємо, що через вторгнення рф в Україну валюта Єгипту впала до рекордно низького рівня.

Також росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах насуваються на москву західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Раніше повідомлялось, що системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну.