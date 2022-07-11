Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні
Про це повідомляє видання CNN.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав припинити війну між росією та Україною. Про це він сказав у ході виступу під час відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27.
"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, які вона нанесла, повинні закінчитися", - заявив лідер Єгипту.
Абдель Фаттах Ас-Сісі також закликавши світових лідерів терміново вжити більше заходів і дій, щоб прояснити, як скорочуватиму викиди. Це спонукатиме зацікавлені сторони виділити адекватне фінансування для розв'язання проблеми зміни клімату.
"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", - додав президент.
Нагадаємо, що через вторгнення рф в Україну валюта Єгипту впала до рекордно низького рівня.
Також росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах насуваються на москву західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.
Раніше повідомлялось, що системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну.
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