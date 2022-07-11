RSS
НОВИНИ

Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні

Війна росії проти України та страждання, які вона нанесла, повинні нарешті закінчитися.
Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні Міністр оборони Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Фото: mirislama.com

Про це повідомляє видання CNN.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав припинити війну між росією та Україною. Про це він сказав у ході виступу під час відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27.

"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, які вона нанесла, повинні закінчитися", - заявив лідер Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі також закликавши світових лідерів терміново вжити більше заходів і дій, щоб прояснити, як скорочуватиму викиди. Це спонукатиме зацікавлені сторони виділити адекватне фінансування для розв'язання проблеми зміни клімату.

"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", - додав президент.

Нагадаємо, що через вторгнення рф в Україну валюта Єгипту впала до рекордно низького рівня.

Також росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах насуваються на москву західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Раніше повідомлялось, що системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2022 19:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.