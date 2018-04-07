Президент Європарламенту підписав рішення надати Україні мільярд євро

Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив посол України в Бельгії Михайло Точицький.

"Рішення Європарламенту та Ради ЄС щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом ЄП Таяні напередодні саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС", – зазначив Точицький.

Нагадаємо, на початку червня Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.