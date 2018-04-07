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Президент Європарламенту підписав рішення надати Україні мільярд євро

Напередодні 20-го саміту Україна-ЄС глава Європарламенту погодив виділення Україні макрофінансової допомоги
Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.
Президент Європарламенту підписав рішення надати Україні мільярд євро Фото: reuters.com

Про це повідомив посол України в Бельгії Михайло Точицький.

"Рішення Європарламенту та Ради ЄС щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом ЄП Таяні напередодні саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС", – зазначив Точицький.

Нагадаємо, на початку червня Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.

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04 07 2018 22:00
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