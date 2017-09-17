Президент затвердив пропозиції РНБО щодо оборонного бюджету на 2018 рік

Наступного року Нацгвардія, Нацполіція, ДПСУ, ДСНС та СБУ отримуватимуть фінансування із загального та спеціального фондів держбюджету

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО щодо фінансування оборонного сектору країни на наступний рік

Президент підписав указ №278/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", повідомляє прес-служба гаранта.

Відповідним указом введено у дію рішення РНБО, контроль за його виконання покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Згідно з дорученням Ради нацбезпеки і оборони, Кабінет міністрів України має передбачити у проекті закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від ВВП для сектору безпеки і оборони України. При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України має бути профінансовано в обсязі не менше 165 372,3 млн гривень, у тому числі не менше 158 997,3 млн гривень – із загального фонду держбюджету, 6 375,0 млн гривень – зі спеціального фонду держбюджету.

Так, для Міністерства оборони України у 2018 році має бути передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду держбюджету в обсязі 81 689,2 млн гривень, а за рахунок коштів спеціального фонду – в обсязі 1 625,3 млн гривень

Національна гвардія України наступного року має отримати фінансування з загального фонду держбюджету в обсязі 10 354,0 млн гривень, та ще 739,0 млн гривень зі спецфонду. Крім того, уряд має передбачити фінансування Національної поліції України в обсязі 24 277,2 млн із загального фонду та 90,0 млн гривень – зі спецфонду.

Державна прикордонна служба України у 2018 отримає обсязі 9 010,6 млн гривень та 33,2 млн гривень із загального та спеціального фондів держбюджету відповідно. А Державна служба з надзвичайних ситуацій - 9 774,6 млн гривень і 969,4 млн гривень відповідно.

Наступного року Служби безпеки України отримає фінансування в обсязі 7 491,1 млн гривень із загального фонду та 160,9 млн гривень – зі спецфонду держбюджету.

Крім того, Кабміну доручено розглянути питання фінансування "Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії" і "Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу" (обидві на період до 2021 року) в обсязі 0,5% від ВВП (але не менше шести млрд гривень) понад обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони, який визначений Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженою указом президента № 92 від 14 березня 2016 року .

Також уряд плануватиме щорічні видатки для фінансування органів безпеки і оборони за рахунок спеціального фонду державного бюджету відповідно до поданих ними обґрунтованих пропозицій.

"Починаючи з 2018 року уряд має залишати в повному обсязі надходження до спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування потреб органів сектору безпеки і оборони, що забезпечили такі надходження", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Наступного року чиновникам також доведеться вжити заходів для забезпечення першочергового фінансування оборонного сектору країни за наступними пріоритетними напрямками:

- посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних сил Збройних сил України;

- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв'язку та захисту інформації;

- виконання Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки;

- посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;

- проведення інтенсивної бойової підготовки частин і підрозділів ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

- облаштування державного кордону України (так званий "проект "Стіна"");

- реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед збільшення у структурі грошового забезпечення військовослужбовців питомої ваги посадових окладів, окладів за військовим званням;

У десятиденний строк з дня набрання чинності закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" уряд має підготувати проект основних показників державного оборонного замовлення на 2018 – 2020 роки та подати його на розгляд РНБО. До 1 листопада цього року Кабмін має розглянути питання запровадження механізму пільгових іпотечних кредитів для забезпечення житлом українських військовослужбовців та членів їх сімей.

Нагадаємо, що проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.