Президент Зімбабве Роберт Мугабе погодився на умови відставки
Генерали передали Мугабе умови відставки, включаючи повний імунітет для нього та дружини Грейс, а також збереження цінного майна, - повідомляє CNN з посиланням на близьке до переговорів джерело.
За даними джерела, лист про відставку президента має спочатку бути направлений спікеру парламенту.
Раніше, президент Зімбабве Роберт Мугабе виступив із телезверненням, у якому заявив, що не збирається залишати посаду.
Нагадаємо, 15 листопада в Зімбабве військові взяли під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе. У цей же день до столиці Зімбабве Хараре була введена військова техніка. Дружина Мугабе – Грейс, – яка, як передбачалося, могла змінити чоловіка на президентській посаді, виїхала з країни.
У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни.
Роберта Мугабе офіційно звільнили з поста голови правлячої партії.
Daily Mail повідомила, що на знак протесту проти спроб відправити його у відставку Мугабе оголосив голодування.
Сьогодні, 19 листопада джерело, ознайомлене з переговорами, повідомило, що Роберт Мугабе погодився піти у відставку.
93-річний Роберт Мугабе – найстарший чинний глава держави у світі; він править Зімбабве з 1980 року, коли країна отримала незалежність. Його критикують за цензуру і порушення громадянських свобод.
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