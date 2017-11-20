Раніше, Мугабе виступив із телезверненням, у якому заявив, що не збирається залишати посаду

Президент Зімбабве Роберт Мугабе погодився на умови відставки.

Генерали передали Мугабе умови відставки, включаючи повний імунітет для нього та дружини Грейс, а також збереження цінного майна, - повідомляє CNN з посиланням на близьке до переговорів джерело.

За даними джерела, лист про відставку президента має спочатку бути направлений спікеру парламенту.

Раніше, президент Зімбабве Роберт Мугабе виступив із телезверненням, у якому заявив, що не збирається залишати посаду.

Нагадаємо, 15 листопада в Зімбабве військові взяли під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе. У цей же день до столиці Зімбабве Хараре була введена військова техніка. Дружина Мугабе – Грейс, – яка, як передбачалося, могла змінити чоловіка на президентській посаді, виїхала з країни.

У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни.

Роберта Мугабе офіційно звільнили з поста голови правлячої партії.

Daily Mail повідомила, що на знак протесту проти спроб відправити його у відставку Мугабе оголосив голодування.

Сьогодні, 19 листопада джерело, ознайомлене з переговорами, повідомило, що Роберт Мугабе погодився піти у відставку.

93-річний Роберт Мугабе – найстарший чинний глава держави у світі; він править Зімбабве з 1980 року, коли країна отримала незалежність. Його критикують за цензуру і порушення громадянських свобод.