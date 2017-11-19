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Президент Зімбабве Роберт Мугабе погодився піти у відставку, – ЗМІ

Про це повідомило джерело, ознайомлене з переговорами
Роберт Мугабе 19 листопада погодився піти у відставку через кілька годин після того, як партія "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" позбавила його посади свого лідера.
Президент Зімбабве Роберт Мугабе погодився піти у відставку, – ЗМІ Фото: afp.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке додало, що зімбабвійські військові працюють над заявою про відставку Мугабе.

Державна телекомпанія Зімбабве ZBC повідомила, що Мугабе скоро звернеться до нації.

За інформацією Bloomberg, Мугабе вирішив добровільно піти після погрози імпічментом.

Нагадаємо, 15 листопада в Зімбабве військові взяли під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе. У цей же день до столиці Зімбабве Хараре була введена військова техніка.

Дружина Мугабе – Грейс, – яка, як передбачалося, могла змінити чоловіка на президентській посаді, виїхала з країни.

У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни.

Роберта Мугабе офіційно звільнили з поста голови правлячої партії.

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